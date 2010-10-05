Наполнение форума (тематика - смартфоны)

На постоянную работу. Размещение объявлений вручную на досках. 2 руб./объявление. Оплата сразу по факту размещения через яндекс-деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые господа,
Требуется наполнить форум постами для получения тематического трафика.
Тематика достаточно узкоспециализированная - смартфоны компании Palm (предоставлю в личку данные на форумы схожей тематики) .
Нужно на форуме создавать темы и писать ответы, 5-7 сообщений в день.
Постинг обязательно должен быть правдоподобным, от разных пользователей, с соблюдением интервалов времени. Cодержание постов - логичное, понятное, полезное, без "Спасибо, Понятно, ок" и т.п., минимум 150 знаков.
Предполагаемый общий срок работы 1 месяц. Оплата в конце каждой недели по отчету.
В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.
Желателен опыт работы по подобной тематике / портфолио.
Цена - договорная.
Жду в личку предложения, обязательно указывайте желаемые расценки за размещение постов.
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