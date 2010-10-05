Наполнение форума (тематика - смартфоны)

$50
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Уважаемые господа,

Требуется наполнить форум постами для получения тематического трафика.

Тематика достаточно узкоспециализированная - смартфоны компании Palm (предоставлю в личку данные на форумы схожей тематики) .

Нужно на форуме создавать темы и писать ответы, 5-7 сообщений в день.

Постинг обязательно должен быть правдоподобным, от разных пользователей, с соблюдением интервалов времени. Cодержание постов - логичное, понятное, полезное, без "Спасибо, Понятно, ок" и т.п., минимум 150 знаков.

Предполагаемый общий срок работы 1 месяц. Оплата в конце каждой недели по отчету.

В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.

Желателен опыт работы по подобной тематике / портфолио.

Цена - договорная.

Жду в личку предложения, обязательно указывайте желаемые расценки за размещение постов.

13 лет назад
Baiker
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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