Экономика предприятия Курсовая + практика

НУЖНО в рамках одной дисциплины:

1. Выполнить пять курсовых:

Курсовые с практической частью (делаются на примере предприятия)

Темы двух известны:16 и 23

Еще три темы - ЛЮБЫЕ на выбор (но - желательно, но не обязательно - на примере: 1. Автосервисa 2. Мебельного магазина 3.Магазина детских товаров)

Ждем стоимость отдельно на каждую курсовую

2.Выполнить задание №5 по пяти вариантам: 10, 12, 15, 26 и 30

Ждем стоимость отдельно А и В:

Если решать

А) На основе затратного ценообразования

В) На основе рыночного ценообразования

Ждем стоимость отдельно по п.1 и 2 и сколько работ/вариантов взяли бы на выполнение.