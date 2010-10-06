Диплом (Персонал)

Нужно написать реферат по политологии на любую из предложенных тем. Антиплагиат от 60%. Сноски внизустраничные на литературу. Литература от 5 источников. 10-15 страниц. Структура: введение, 1 глава состоящая из нескольких пунктов, заключение, список литературы. Срок ...