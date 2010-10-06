Экономика организации Курсовые (3)

Курс: 2

Предмет: Экономика организаций (предприятий)

Вид работы: курсовая работа

Объем: от 25 до 30 страниц

Темы работ:

1.Бизнес план "Мебельный магазин" + Вариант 10

2.Бизнес план "Магазин детских товаров" + Вариант 12

3.Бизнес план "Автосервис" + Вариант 26

Дополнительно:

Содержание курсовой работы:

введение

глава1 (теоретическая часть)

глава2 (аналитическая часть)

глава3 (практическая часть)

заключение

список литературы (учебники не включать, не менее 20 источников литературы) приложения (таблицы, структуры)

Срок сдачи: 15 октября (или когда?)

Стоимость: за каждую курсовую отдельно (и напишите, сколько работ взяли бы на выполнение)

Еще можно разделить так: кто-то пишет бизнес-планы, а кто-то возьмется за практику по вариантам. Напишите развернутое предложение :)

В зависимости от предложений, потом разобьем разными проектам