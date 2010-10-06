Экономика организации Курсовые (3)

Тема "Межрегиональные сопоставления уровня жизни населения" (На примере Новосиборской области и Красноярского Края) Во вложенном файле метод.указания по выполнению работы(там же примерный ПЛАН работы ,стр.23 ) срок первой главы 17.10
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курс: 2
Предмет: Экономика организаций (предприятий)
Вид работы: курсовая работа
Объем: от 25 до 30 страниц
Темы работ:
1.Бизнес план "Мебельный магазин" + Вариант 10
2.Бизнес план "Магазин детских товаров" + Вариант 12
3.Бизнес план "Автосервис" + Вариант 26
Дополнительно:
Содержание курсовой работы:
введение
глава1 (теоретическая часть)
глава2 (аналитическая часть)
глава3 (практическая часть)
заключение
список литературы (учебники не включать, не менее 20 источников литературы) приложения (таблицы, структуры)
Срок сдачи: 15 октября (или когда?)
Стоимость: за каждую курсовую отдельно (и напишите, сколько работ взяли бы на выполнение)
Еще можно разделить так: кто-то пишет бизнес-планы, а кто-то возьмется за практику по вариантам. Напишите развернутое предложение :)
В зависимости от предложений, потом разобьем разными проектам
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Нужен реферат по информатике. Тема - "Компьютеризация управленческой деятельности". Специальность - технология продукции общественного питания. Объем - 25 листов. 14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman. Структура работы: - оглавление - введение - основная часть - заключение - список использованной литературы В тексте должны ...Завершен13 лет назад
Тема: автоматический регулятор световой индикацией ( макетная плата 24 входа 24 выхода), ( объем 30-35 листов, курсовой на основе pic контроллера) схемы: проектирование структурной схемы, электрической принципиальной схемы, блок схемы для управл программы; чертежи: лист ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить две КР по немецкому языку (обе - на нем.яз) 1. Национальные виды спорта Великобритании и США. 2. Знаменитые деятели культуры и искусства стран изучаемого языка. Срок: 14.10Завершен13 лет назад
- $83
Дипломная работа Тема: Международные стандарты и учетная политика предприятия на примере ООО Объем: 60-70 листов 3 главы Каждая глава не более 18 листов Антиплагиат 70%. Новейшая информация. Писать строго по методичке. УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛАН: ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 1.1. Правила формирования учетной ...Закрыт13 лет назад
Тема курсовой работы: Виртуальные сообщества по интересам и чаты Шрифт: Times New Roman 14 Интервал: 1,5 Отступ: слева, справа, снизу - 2,5; сверху - 3,5 Нумерация: сверху, посередине Текст: выравнивание по ширине Текст должен быть отформатирован, не должно быть пустых страниц, автоматическое ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Получить математическую модель. 1. Получить передаточную функцию. 2. Исходя из условия устойчивости выбрать значение резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. (R= от 1Ом до 1Мом, С= от 1 до 100мкФ) 3. Получить все частотные характеристики: АЧХ, ФЧХ, АФЧХ, ВЧХ, ...Завершен13 лет назад
Название темы: "Значение организации ЭТА в испаснском (либо басконском) сепаратизме" Плана нет. нужно сделать план и список литературы, также сделать введение.после утверждения преподавателя приступать к диплому.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Вид работы: Курсовая раб. (практика) Предмет: Психология Тема: Учет особенностей мышления в обучении подростков Требования к работе: Согласно плана: 1.Мышление как психический процесс. 2.Особенности мышления в подростковом возрасте. 3.Учет особенностей мышления в педагогическом процессе. 4. Практика:рекомедации учителю согласно теме курсовой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт13 лет назад