Курсовая Б-план. Приватно для Ирины Васильевой

Курсовая менеджмент Маркетинг обувного магазина 11 окт 10.00

Ирина, как и в той работе начинаете с введения, в оглавлении разделы и подразделы, см. методичку - 1.1., 1.2., 1.3. и т.д. и так по каждому пункту. Пишите все - и объём ,конкуренцию, проблемы продуктовой линии, т.е всё! Тема: "Магазин обуви 5" это значит, пятый - это магазин заказчика :),а остальные 4 это его конкуренты.