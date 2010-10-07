Курсовая Б-план. Приватно для Ирины Васильевой

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Курсовая менеджмент Маркетинг обувного магазина 11 окт 10.00

Ирина, как и в той работе начинаете с введения, в оглавлении разделы и подразделы, см. методичку - 1.1., 1.2., 1.3. и т.д. и так по каждому пункту. Пишите все - и объём ,конкуренцию, проблемы продуктовой линии, т.е всё! Тема: "Магазин обуви 5" это значит, пятый - это магазин заказчика :),а остальные 4 это его конкуренты.

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kjyljy
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$26
4 дня