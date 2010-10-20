Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Планироване на предприятие.

1.Планирование издержек производства и обращения; показатели их опредиляющие.

2. практическое задание.

15 стр. к 20.10.10.

методичку скину на почту.

13 лет назад
svetik22-79
Светлана 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад