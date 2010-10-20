Необходимо выполнить курсовой проект по фундаментам, задание прилагается Вариант 8, срок – 10 дней
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Планироване на предприятие.
1.Планирование издержек производства и обращения; показатели их опредиляющие.
2. практическое задание.
15 стр. к 20.10.10.
методичку скину на почту.
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