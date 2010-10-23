Курсовая работа по стилистике.

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Тема звучит так: Каламбур как стилистический прием для создания юмористического эффекта в книге Л.Кэрролла "Алиса в стране чудес". Прим. объем 35-40стр. Язык русский. В практической части нужно будет найти стилистическое средство и проанализировать его, исходя из контекста.

13 лет назад
lucida
Алёна 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Olga_5
Ольга 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
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