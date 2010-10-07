Курсовой проект по фундаментам

Доверилась положительным отзывам о Татьяне, посчитав, что с ней можно сотрудничать. Ко времени выполнения проекта она написала, что готова выслать работу, но ложится в больницу, и со мной свяжется ее дочь...прошло уже пять дней, один раз за это время Татьяна вышла на связь, снова сослалась на дочь и тишина...что хочешь, то и думай. Очень сильно разочаровалась как в ней, так и в сервисе и им подобным, не в первый раз такое кидалово, получается, что и положительным отзывам нельзя верить...после такого хочется вообще прекратить всякую деятельность, закрыть офис и уехать жить в лес.