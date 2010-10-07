Курсовой проект по фундаментам

$70
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка190 просмотров
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Необходимо выполнить курсовой проект по фундаментам, задание прилагается

Вариант 8, срок – 10 дней

13 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
khashan
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней
Доверилась положительным отзывам о Татьяне, посчитав, что с ней можно сотрудничать. Ко времени выполнения проекта она написала, что готова выслать работу, но ложится в больницу, и со мной свяжется ее дочь...прошло уже пять дней, один раз за это время Татьяна вышла на связь, снова сослалась на дочь и тишина...что хочешь, то и думай. Очень сильно разочаровалась как в ней, так и в сервисе и им подобным, не в первый раз такое кидалово, получается, что и положительным отзывам нельзя верить...после такого хочется вообще прекратить всякую деятельность, закрыть офис и уехать жить в лес.