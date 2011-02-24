Курсовой проект по предмету Управление проектами

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки163 просмотра
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Курсовой проект по предмету Управление проектами

Объём 30-35 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Требования по оформлению работы вышлю выбранному специалисту

Планируемый бюджет работы 750 рублей.

Срок сдачи работы до 14.10.2010 до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Irsana
Ирина 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$25
4 дня
Работа сделана достойно, серьезно и качественно! Специалист грамотный, серьезный и надежный! Мои рекомендации для сотрудничеству с Ириной! Ставлю 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Серьезный, постоянный заказчик! Всегда на связи, ВСЕ вопросы решаются очень оперативно и качественно! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!