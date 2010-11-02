Реферат по теме Управление рисками

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки160 просмотров
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Реферат по теме Управление рисками

Объем до 15 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 7 источников.

ССылки на каждой второй странице.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Требования по оформлению работы вышлю выбранному специалисту

Планируемый бюджет работы 230 рублей.

Срок сдачи работы до 12.10.2010 до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$7
2 дня
Я снова обратился за помощью по проекту к услугам Татьяны! Все сделано на самом высоком уровне! Специалист сразу учел все мои пожелания, данные ранее по первому проекту на сайте и реально сделал отличную работу! Все сроки соблюдены, требования по плану, по содержанию и оформлению соблюдены и выдержаны!!! Татьяна всегда на контакте! Никаких замечаний и доработок по проекту не возникло, что еще раз подтверждает опыт работы и знания Татьяны! Поэтому опять мои рекомендации и снова еще 10 баллов!!!!! Пожелаю хороших клиентов и серьезных проектов!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Грамотный и надежный заказчик, четкое задание и сроки. В очередной раз только положительные впечатления от сотрудничества с Вами! Успехов в работе:)