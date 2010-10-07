Переработать диплом под требования научного руков.

Доработать дипломный проект на тему "Разработка системы защиты базы данных" под требования научного руководителя, добавить в проектную часть еще одну разработку т.е. одна разработка есть, добавить дополнительную и описать ее. Переделать несколько таблиц и графиков. Еще раз прогнать по методичке.

Сделать надо качественно, без косяков и ерунды в тексте т.к. научн. руководитель очень строгий и читает все!!!

В приложении все замечания.

Сроки горят – к понедельнику надо сдать.