Переработать диплом под требования научного руков.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Доработать дипломный проект на тему "Разработка системы защиты базы данных" под требования научного руководителя, добавить в проектную часть еще одну разработку т.е. одна разработка есть, добавить дополнительную и описать ее. Переделать несколько таблиц и графиков. Еще раз прогнать по методичке.

Сделать надо качественно, без косяков и ерунды в тексте т.к. научн. руководитель очень строгий и читает все!!!

В приложении все замечания.

Сроки горят – к понедельнику надо сдать.

13 лет назад
studioproff
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад