Нужно чертежи перевести из Компаса в Автокад и jpg

Нужно 4 чертежа перевести из Компаса в Автокад и jpg

(формат А4)

Чертежи по ссылке:

http://files.mail.ru/8YDUDT

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 09.10.2010 до 02 часов дня МСК.