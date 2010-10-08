Написать 3-ю главу диплома

Необходимо написать третью главу дипломной работы на тему "Моделирование финансовой устойчивости предприятия".

Диплом писался на базе торгового предприятия. Название Глав:

3. Обеспечение финансовой устойчивости ООО ... на основе ее моделирования

3.1 Разработка модели обеспечения финансовой устойчивости компании.

3.2 Предложения по повышению финансовой устойчивости компании.

в завке или в личной переписке прошу предоставить краткий план работ(метод построения модели, определение входных параметров, показания на выходе и т.д.). Специалистов далеких от математики и финансов, прошу не обращаться.

Работу необходимо выполнить до 12.10.10 г. 15.00 по МСК.