Написать 3-ю главу диплома

Тема: Особенности попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости
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Необходимо написать третью главу дипломной работы на тему "Моделирование финансовой устойчивости предприятия".
Диплом писался на базе торгового предприятия. Название Глав:
3. Обеспечение финансовой устойчивости ООО ... на основе ее моделирования
3.1 Разработка модели обеспечения финансовой устойчивости компании.
3.2 Предложения по повышению финансовой устойчивости компании.
в завке или в личной переписке прошу предоставить краткий план работ(метод построения модели, определение входных параметров, показания на выходе и т.д.). Специалистов далеких от математики и финансов, прошу не обращаться.
Работу необходимо выполнить до 12.10.10 г. 15.00 по МСК.
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