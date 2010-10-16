Курсовая доработка

Прошу по сути написать мне третью главу, похожую как в первой работе но "сильнее". Смысл главы в том что: у гостиницы есть какие то проблемы написать какие, предложить пути выхода например программы, систему скидок, акции и чтобы это было экономически выгодно для гостиницы. За какой период это окупится и принесет прибыль. Сделать смету,диаграмму, табл. доходов и издержек что предложенные методы работают.