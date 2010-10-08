Практич. задание к курсовой стратегич. менеджмент

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Предмет : Стратегический менеджмент

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13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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