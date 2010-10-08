Предмет: Маркетинг Тема или краткое описание работы: Маркетинговое исследование фирмы ... (любой москвоской) Количество страниц: 100 Срoк : 15 дней Вид работы: Дипломная Больше графиков, цифры по тексту обосновывать(что откуда)
Практич. задание к курсовой стратегич. менеджмент
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Предмет : Стратегический менеджмент
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