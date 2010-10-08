Дипломная работа по экономике

Прошу по сути написать мне третью главу, похожую как в первой работе но "сильнее". Смысл главы в том что: у гостиницы есть какие то проблемы написать какие, предложить пути выхода например программы, систему скидок, акции ...
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Тема - анализ эффективности безналичных расчетов коммерческой организации и их совершенствование
содержание:
введение
1. формы и принципы организации безналичных расчетов в РФ
1.1.нормативно-правовая база и принципы осуществления безналичных расчетов
1.2. действующие формы безналичных расчетов и их роль в денежном обороте
1.3. порядок открытия и ведения расчетного счета предприятия в банке
2. анализ состояния денежных расчетов в ооо цифра
2.1. обшая характеристика финан-хоз деятельности ооо цифра
2.2.анализ движения денежных средств и дебиторской задолженности
2.3 анализ эффективности безналичных расчетов
3.политика управления безналичными расчетами в ооо цифра
3.1. фин.планированиекак способ управления безналичными расчетами в коммерческой организации
3.2. разработка внедрения зарплатного проекта в системе безналичных расчетов организации (м.б. факторинг или форфейтинг)
3.3. рекомендации по совершенствованию безналичных расчетов в ооо цифра
заключение
библиографический список
приложения
первая глава нужна к 23.10
вторая глава - к 10.11
третья глава - к 30.11
3.2.
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