Диплом по рекламе

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Тема- особенности использования технологий PR в фармацевтической промышленности

диплом нужен по главам.

для начала нужно сделать план для утвержения.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
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Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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Marirusa
44 годаРоссия
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13 лет назад
$150
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vikt-docen
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$120
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