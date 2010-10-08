Доработка диплома

Тема- особенности использования технологий PR в фармацевтической промышленности диплом нужен по главам. для начала нужно сделать план для утвержения.
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Учебное заведение: КГПУ им. Астафьева.
Факультет: логопедия.
Форма обучения: Заочная.
Курс: 4.
Вид работы: доработка дипломной
Предмет: Логопедия
Тема: Развитие голосовых возможностей у детей среднего дошкольного возраста...
Требования к работе:
Доработка согласно требований
Вторую главу где описан эксперимент разделить на 2 параграфа. В 2.1. описать задания, процедуру обследования и оценку в баллах. В 2.2. перенести анализ выполнения заданий детьми по каждой пробе. Так же определиться либо писать в 3.1. метод. рекомендации либо описывать формирующий эксперимент. У меня описан формирующий. Если оставить так ,то в 3.1. теоретические принципы формирующего эксперимента, потом сам эксперимент в 3.2. и анализ формирующего в 3.3
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