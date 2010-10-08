Доработка диплома

Учебное заведение: КГПУ им. Астафьева.

Факультет: логопедия.

Форма обучения: Заочная.

Курс: 4.

Вид работы: доработка дипломной

Предмет: Логопедия

Тема: Развитие голосовых возможностей у детей среднего дошкольного возраста...

Требования к работе:

Доработка согласно требований

Вторую главу где описан эксперимент разделить на 2 параграфа. В 2.1. описать задания, процедуру обследования и оценку в баллах. В 2.2. перенести анализ выполнения заданий детьми по каждой пробе. Так же определиться либо писать в 3.1. метод. рекомендации либо описывать формирующий эксперимент. У меня описан формирующий. Если оставить так ,то в 3.1. теоретические принципы формирующего эксперимента, потом сам эксперимент в 3.2. и анализ формирующего в 3.3