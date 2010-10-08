Третья глава к диплому

Вид работы: Дипломная работа

Предмет: Финансы и кредит

Тема: Проблемы ипотечного кредитовая в России и пути их решения

Требования к работе:

Глава 3. Разработка основных направлений по совершенствованию кредитного процесса по ипотеки в Сбербанке.

3.1. Прблемы в организации ипотечного кредитного процесса их основные причины и последствия

3.2. Предложения по совершенствованию ипотечного кредитного процесса.

Заключение

Внести корректировки во 2 главу, вставить во 2 главу где есть название таблтцы из приложенного документа.

срок до 11.10