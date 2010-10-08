Третья глава к диплому

Тема- особенности использования технологий PR в фармацевтической промышленности диплом нужен по главам. для начала нужно сделать план для утвержения.
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Вид работы: Дипломная работа
Предмет: Финансы и кредит
Тема: Проблемы ипотечного кредитовая в России и пути их решения
Требования к работе:
Глава 3. Разработка основных направлений по совершенствованию кредитного процесса по ипотеки в Сбербанке.
3.1. Прблемы в организации ипотечного кредитного процесса их основные причины и последствия
3.2. Предложения по совершенствованию ипотечного кредитного процесса.
Заключение
Внести корректировки во 2 главу, вставить во 2 главу где есть название таблтцы из приложенного документа.
срок до 11.10
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