Третья глава к диплому

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Вид работы: Дипломная работа

Предмет: Финансы и кредит

Тема: Проблемы ипотечного кредитовая в России и пути их решения

Требования к работе:

Глава 3. Разработка основных направлений по совершенствованию кредитного процесса по ипотеки в Сбербанке.

3.1. Прблемы в организации ипотечного кредитного процесса их основные причины и последствия

3.2. Предложения по совершенствованию ипотечного кредитного процесса.

Заключение

Внести корректировки во 2 главу, вставить во 2 главу где есть название таблтцы из приложенного документа.

срок до 11.10

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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