Юриспруденция на английском

Тема- особенности использования технологий PR в фармацевтической промышленности диплом нужен по главам. для начала нужно сделать план для утвержения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть монография на английском по юриспруденции (вышлю, тут не прикрепится).
По ней нужно написать реферат на английском языке. Реферат 10 листов.
Потом с английского языка перевести реферат на русский язык (также 10 листов должно быть).
Это нужно на 11.10.10.
Жду разумных предложений.
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