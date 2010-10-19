Юриспруденция на английском

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки276 просмотров
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Есть монография на английском по юриспруденции (вышлю, тут не прикрепится).

По ней нужно написать реферат на английском языке. Реферат 10 листов.

Потом с английского языка перевести реферат на русский язык (также 10 листов должно быть).

Это нужно на 11.10.10.

Жду разумных предложений.

13 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Chernilecsky
Владимир 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$35
3 дня
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