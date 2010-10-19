Юриспруденция на английском

Есть монография на английском по юриспруденции (вышлю, тут не прикрепится).

По ней нужно написать реферат на английском языке. Реферат 10 листов.

Потом с английского языка перевести реферат на русский язык (также 10 листов должно быть).

Это нужно на 11.10.10.

Жду разумных предложений.