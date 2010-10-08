Диплом по менеджменту

Тема- особенности использования технологий PR в фармацевтической промышленности диплом нужен по главам. для начала нужно сделать план для утвержения.
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Дипломный проект по менеджменту
тема совершенствование сферы услуг на примере ооо орион (рекламное агенство)
содержадние
1. теоретическая часть
2. аналитическая
3. предложения
4. экономический эффект от предлож.мероприятий
5. правовая
необходим план для утвержения
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