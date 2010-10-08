Дипломная работа антикризисное управление

Нужно сделать курсовую работу. предмет организация нормирования оплаты труда ОНОТ состоит из 3-х глав. первая глава полностью готова. вторая глава готов пункт 2.1 нужно сделать пункт 2.2 и главу 3 данные все по предприятию есть. тема курсовой выделена планируемый бюджет 650 р.
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Тема дипломной:Управление активами строительной организации
в условиях кризиса (на примере ООО "Строитель", г.
Киселевск)
срок до 12 ноября.
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