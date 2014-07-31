Диплом по юриспруденции

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Тема: Договор возмездного оказания инженерно геодезических услуг

Требования: объем работы 70-80 стр, в введение: задачи, цели, объект, предмет работы, актуальность. Работа должна быть высокого уровня. Оригинальность не ниже 75-80%

К диплому необходимо сделать практику!

Методичку вышлю.

Срок сдачи до 15.06.2014

Жду предложений по цене.

10 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
10 лет назад
$170
25 дней
Cпасибо за отличную работу. Все в срок и без замечаний.
Спасибо Арсению за приятное сотрудничество.