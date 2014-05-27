Реферат Экономическая статистика

Тема: Позиционная обусловленность отрицательных местоимений и наречий в немецком предложении Дисциплина: Теоретическая грамматика немецкого языка Объем 20-25 страниц. Оригинальность 60%. Есть методические рекомендации. В курсовой работе должно быть 2 главы: глава 1 теоретическая, глава 2 практическая. В 1 главе ...
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Необходимо написать реферат по экономической статистике
Тему работы "Статистическая характеристика внешнеторговых связей России"
Объем работы —10 — 12 стр 12 шрифт, интервал 1
Работу необходимо выполнить в соответствии с методическими указаниями
Уникальность текста — 80 — 85 % по etetxt антиплагиат
Сроки - выполнить работу до 25 мая
Цена — 1500 р Оплата ЯДеньги
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