Реферат Экономическая статистика

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки111 просмотров
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Необходимо написать реферат по экономической статистике

Тему работы "Статистическая характеристика внешнеторговых связей России"

Объем работы —10 — 12 стр 12 шрифт, интервал 1

Работу необходимо выполнить в соответствии с методическими указаниями

Уникальность текста — 80 — 85 % по etetxt антиплагиат

Сроки - выполнить работу до 25 мая

Цена — 1500 р Оплата ЯДеньги

10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
Спасибо за отличный реферат!!!
Все отлично!
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