Курсовая работа

Тема: Позиционная обусловленность отрицательных местоимений и наречий в немецком предложении

Дисциплина: Теоретическая грамматика немецкого языка

Объем 20-25 страниц.

Оригинальность 60%.

Есть методические рекомендации.

В курсовой работе должно быть 2 главы: глава 1 теоретическая, глава 2 практическая.

В 1 главе желательно написать из истории-старонемецкий язык, также какие авторы занимались, кто рассматривал местоимения и наречия-написать название работы, автор и год. Во 2 главе: сравнить литературное произведение-жанры роман и сказка- на употребление наречий и местоимений в произведениях.

Срок сдачи 24 мая.