Маркетинг - дипломная работа ( срочно)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема: smm технологии

методичку прикрепила. во второй главе нужно писать на примере туристической компании ".........".

я проходила там практику. сроки выполнения до 21 мая. объем 80 страниц

10 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Авторы на технические предметы(курсовыеи т.д.)

    Задача-написание\решение задач, курсовых, дипломных по техническим предметам. Требования-Быть на связи,аська,скайп,почта.Проверять почту регулярно! Заказов много.В заявке указывайте свои контакты. Работа удалённая. оплата по факту.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуются исполнители студенческих работ

    $2500

    Приглашаем к сотрудничеству преподавателей, аспирантов и успешных выпускников для выполнения студенческих работ на заказ (рефераты, курсовые и контрольные работы). Типы работ: курсовые работы, контрольные работы, рефераты и решение задач. Требования: Ответственность, аккуратность, пунктуальность. Опыт написания работ приветствуется. Условия ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы52 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная презентация

    Тема: Взаимодействие со СМИ в системе связей с общественностью Дисциплина: Связи с общественностью Объем презентации 20 слайдов и список литературы в конце. Необходимо выполнить дипломную работу, которая является средней между обычной дипломной работой и презентацией. В слайдах должно ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом Электроэнергетические системы и сети

    Необходима дипломная выпускная работа по специальности «Электроэнергетические системы и сети». На выбор 36 тем. Требования к оригинальности не менее 60%. Срок выполнения до 10 июня.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа

    Тема: Синтаксические средства выражения условия в немецком языке Дисциплина: Теоретическая грамматика Объем 25 страниц. Оригинальность 70%. 1 глава теоретическая, 2 глава практическая (сравнить использование данного грамматического условия на примере 2-3 литературных источников разных жанров). В приложении методические указания. Срок сдачи ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная Технология производства переработки с/х

    Тема работы: Применение улучшителя "Фаворит" при производстве батона городской на МП "Хлебозавод 1" Специализация по диплому: Технология производства и переработки с/х продукции (растениеводство) Выполнение работы согласно плана и задания без введения, без главы 1., все начиная с главы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Авторам-Исполнителям студенческих работ

    Приглашаем к сотрудничеству Авторов-Исполнителей студенческих работ по экономике, юриспруденции, математике, информатике, гуманитарным и техническим дисциплинам Цена: Договорная Контактное лицо: Сергей

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать 2-ю главу диплома

    Здравствуйте. Нужно написать выводы ко всем рисункам и таблицам в файле. Тема диплома: Улучшение экономических показателей предприятия на основе оценки эффективности управления персоналом и разработки кадровой политики. Выводы должны быть по объему средние,но очень отражать всю суть рисунка ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад