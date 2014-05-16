Курсовая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Синтаксические средства выражения условия в немецком языке

Дисциплина: Теоретическая грамматика

Объем 25 страниц.

Оригинальность 70%.

1 глава теоретическая, 2 глава практическая (сравнить использование данного грамматического условия на примере 2-3 литературных источников разных жанров).

В приложении методические указания.

Срок сдачи 24 мая.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)