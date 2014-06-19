Диплом, стpaтeгичecкиe кopпopaтивныe aльянcы

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Тип работы: Теория и практика

Мировая экономика

Тема: Cтpaтeгичecкиe кopпopaтивныe aльянcы и мeждyнapoдныe ceтeвыe cтpyктypы.

Обьём: 80

есть много материала, пару диссеров по теме

есть примерный план, метода

план: http://joxi.ru/GRB1UxjKTJAeH06HoMM

до 23-05

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$180
1 день
Мария оперативно сделала срочный проект, качество как всегда на высоте. Спасибо, Мария!
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