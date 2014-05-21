Нужно написание курсовой работы

В архиве прикрепил файлы нужные. Там план и методичка. И ещё наброски курсовой. Делал сам. Но думаю что не правильно всё там. Из 2х глав написана только одна. Так проблема во 2 главе. Я не представляю как её писать. И нет введения и заключения. Можно доделать эту ( если конечно моя написанная 1 глава в тему, я сомневаюсь ), или написать сначала. Требования оформить по методичке (шрифт, и тп), нужны сноски на лит-ру. Ну объём соответсвено 25-30 стр. Сдавать мне её крайним сроком до 1 июня. Но нужно пораньше, на проверку и тд. Тема про сравнение ввп России и внп США 20-21 века. Там в плане написано какая тема, ну и план сам с лит-рой