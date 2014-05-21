Написать отчет по практике по Мосгордуме

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Требуется написать отчет по практике на тему: "Деятельность и структура работы Московской городской думы"

Требования:

1) Антиплагиат (не более 60%)

2) Срок не более 7 дней

3) Не менее 24 страниц

4) Ответственность

5) Опыт в написании отчета о практике

Оплата вебмани, яндекс деньги, либо QIWI. На выбор исполнителя!

Просьба в заявка оставлять контактные данные и стоимость, которую вы хотите.

Спасибо.

10 лет назад
OlegNurb
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад