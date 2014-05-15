Автор технических работ

Требуется написать отчет по практике на тему: "Деятельность и структура работы Московской городской думы" Требования: 1) Антиплагиат (не более 60%) 2) Срок не более 7 дней 3) Не менее 24 страниц 4) Ответственность 5) Опыт в написании отчета о практике Оплата вебмани, ...