Автор технических работ

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки174 просмотра
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на долгосрочное сотрудничество, ищу исполнителя для написания авторских технических работ(курсовые,дипломные,контрольные.чертежи) Знание специализированных программ и грамотность.

10 лет назад
evgeniya389
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад