Бухгалтерский учет,анализ и аудит - дипломная

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Бухгалтерский учет,анализ и аудит

Тема работы:"Учет реализации продукции на производственных предприятиях" на Примере ОАО ".............."

Объем работы:

Введение 2-3 стр

1 раздел 25-30 стр

2 раздел 20-25 стр

3 раздел 10 стр

Заключение 2-3 стр

10 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад