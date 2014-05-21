на долгосрочное сотрудничество, ищу исполнителя для написания авторских технических работ(курсовые,дипломные,контрольные.чертежи) Знание специализированных программ и грамотность.
Бухгалтерский учет,анализ и аудит - дипломная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бухгалтерский учет,анализ и аудит
Тема работы:"Учет реализации продукции на производственных предприятиях" на Примере ОАО ".............."
Объем работы:
Введение 2-3 стр
1 раздел 25-30 стр
2 раздел 20-25 стр
3 раздел 10 стр
Заключение 2-3 стр
- Похожие заказы
- $1000Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написать отчет по практике на тему: "Деятельность и структура работы Московской городской думы" Требования: 1) Антиплагиат (не более 60%) 2) Срок не более 7 дней 3) Не менее 24 страниц 4) Ответственность 5) Опыт в написании отчета о практике Оплата вебмани, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
тема: «Ограничение свободы завещания в наследственных правоотношениях». требования: согласно методичке 25 страниц. 10-15 источниковРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема диплома: "Исследование влияния нарушений в стиле воспитания в родительской семье на развитие созависмости и контрзависимости у взрослого» Необходимо сделать математическую обработку данных и подтвердить гипотезу исследования. Для этого нужно имитировать опрос по двум методикам и двум опросникам. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
объём дипломной работы должен содержать не более 80 стр тема дипломной работы" Роль и особенности пассивных операций в коммерческом банке" специальность "Финансы и кредит"Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Вид работы: Дипломная работа металлургические машины и оборудование Тема: paзpa6oткa coвpeмeнныx кoнcтpyкций пpивoдa cкипoвoгo пoдъeмa дoмны для ycлoвий Чepeпeвeцкoгo мeт-гo зaвoдa"" Обьём: 80 есть метода http://yadi.sk/d/mhzwe6_lQJPSF и образец(вышлю в лс) содержание образца: http://joxi.ru/3aN0U_3JTJApU6qeeMI Дата сдачи нами готовой работы Вам: 2014-05-21 если есть что-то подобное готовое ...Закрыт10 лет назад
Нужно сделать курсовой проект по предприятию (подробности в методичке ) Срок 7-10 дней цена ?Закрыт10 лет назад
- $43
Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Безалкогольные газированные напитки. Объем: 45 стр. Уникальность 65% Цена 1500р. Интересует срок.Закрыт10 лет назад
- $250
дипломный проект на тему: проект электроснабженияЗакрыт10 лет назад