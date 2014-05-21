Право, магистерская.

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки104 просмотра
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Нужно написать качественную магистерскую для гос.вуза. Тема: Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации...1 глава нужна до 1 июня, 2 глава и наброски по 3 главе 7 июня, 12 июня нужен готовый диплом. Нужен автор который отлично разбирается в праве, таких заказов много. Если работа выполняется на отлично будут постоянные заказы. Оплата после проверки всей работы. Сдача по главам. Жду предложений в проекте.

10 лет назад
avtoram-rabot
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад