Курсовая по международному бизнесу

Нужно написать качественную магистерскую для гос.вуза. Тема: Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации...1 глава нужна до 1 июня, 2 глава и наброски по 3 главе 7 июня, 12 июня нужен готовый диплом. Нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить курсовую по международному бизнесу. Задание в файле.
Нужна отличная работа. Жду предложения и сроки выполнения в проекте.
- Похожие заказы
- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
В архиве прикрепил файлы нужные. Там план и методичка. И ещё наброски курсовой. Делал сам. Но думаю что не правильно всё там. Из 2х глав написана только одна. Так проблема во 2 главе. Я не ...Закрыт10 лет назад
Предмет:Теоретические основы финансового менеджмента требования в эл виде.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Бухгалтерский учет,анализ и аудит Тема работы:"Учет реализации продукции на производственных предприятиях" на Примере ОАО ".............." Объем работы: Введение 2-3 стр 1 раздел 25-30 стр 2 раздел 20-25 стр 3 раздел 10 стр Заключение 2-3 стрЗакрыт10 лет назад
- $1000
на долгосрочное сотрудничество, ищу исполнителя для написания авторских технических работ(курсовые,дипломные,контрольные.чертежи) Знание специализированных программ и грамотность.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написать отчет по практике на тему: "Деятельность и структура работы Московской городской думы" Требования: 1) Антиплагиат (не более 60%) 2) Срок не более 7 дней 3) Не менее 24 страниц 4) Ответственность 5) Опыт в написании отчета о практике Оплата вебмани, ...Закрыт10 лет назад
тема: «Ограничение свободы завещания в наследственных правоотношениях». требования: согласно методичке 25 страниц. 10-15 источниковЗакрыт10 лет назад
Тема диплома: "Исследование влияния нарушений в стиле воспитания в родительской семье на развитие созависмости и контрзависимости у взрослого» Необходимо сделать математическую обработку данных и подтвердить гипотезу исследования. Для этого нужно имитировать опрос по двум методикам и двум опросникам. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
объём дипломной работы должен содержать не более 80 стр тема дипломной работы" Роль и особенности пассивных операций в коммерческом банке" специальность "Финансы и кредит"Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад