Необходимо по методическим указаниям оформить дипломную работу и перепечатать с картинки 4 страницы. Срок сдачи 17 мая.
Авторы на технические предметы(курсовыеи т.д.)
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Задача-написание\решение задач, курсовых, дипломных по техническим предметам.
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