Реферат, гocyдapcтвeнный финaнcoвый кoнтpoль

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка83 просмотра
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реферат

тема: Гocyдapcтвeнный финaнcoвый кoнтpoль в paмкax 6юджeтнoгo пpoцecca

план:

http://yadi.sk/d/bxq9gxJuQDDa6

на 15 страниц

срок-стоимость работы?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
viktor1976
Виктор 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$23
3 дня
Виктор справился с работой оперативно, внес замечания после проверки работы. Оперативно отвечал на письма - почти все время на связи. Я сотрудничеством доволен. Рекомендую. Спасибо, Виктор!
Чёткое ТЗ заказчик порядочный,оплата своевременная. Рекомендую Всем.