Доделать 2-ю главу диплома

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Здравствуйте.
Нужно написать выводы ко всем рисункам и таблицам в файле.
Тема диплома: Улучшение экономических показателей предприятия на основе оценки эффективности управления персоналом и разработки кадровой политики.
Выводы должны быть по объему средние,но очень отражать всю суть рисунка или таблицы.
От клиента:
Там отчеты в основном за 7 месяцев, так как информация сохранилась на предприятии с мая 2012.
И по этому сравнения с мая 2012 и с мая 2013.
2 глава это характеристика предприятия и анализ основных показателей.
Срок 3 дня.
Интересует цена.
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