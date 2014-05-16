Доделать 2-ю главу диплома

Здравствуйте.

Нужно написать выводы ко всем рисункам и таблицам в файле.

Тема диплома: Улучшение экономических показателей предприятия на основе оценки эффективности управления персоналом и разработки кадровой политики.

Выводы должны быть по объему средние,но очень отражать всю суть рисунка или таблицы.

От клиента:

Там отчеты в основном за 7 месяцев, так как информация сохранилась на предприятии с мая 2012.

И по этому сравнения с мая 2012 и с мая 2013.

2 глава это характеристика предприятия и анализ основных показателей.

Срок 3 дня.

Интересует цена.