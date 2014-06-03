Требуются исполнители студенческих работ

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей, аспирантов и успешных выпускников для выполнения студенческих работ на заказ (рефераты, курсовые и контрольные работы).

Типы работ: курсовые работы, контрольные работы, рефераты и решение задач.

Требования: Ответственность, аккуратность, пунктуальность. Опыт написания работ приветствуется.

Условия работы: свободный график и размер гонорара зависит только от Вас. К нам поступает более 1000 заявок в день, работ хватит всем.

Оплата: MasterCard, VISA, Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги

В проекте оставляйте Ваши почты, в течение дня мы вышлем Вам точные условия работы и анкету.