Курсовая по мировой экономике

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Мировая экономика.Роль аффшорных центров в мировом хозяйстве. объем стандартный 30-40. методички нет.на антиплагиат будет проверять программа. теория+практика.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Dionisios
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$35
3 дня
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