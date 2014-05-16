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Дипломная Технология производства переработки с/х
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Тема работы: Применение улучшителя "Фаворит" при производстве батона городской на МП "Хлебозавод 1"
Специализация по диплому: Технология производства и переработки с/х продукции (растениеводство)
Выполнение работы согласно плана и задания
без введения, без главы 1., все начиная с главы 2 и далее + Список литературы + заключение
По объему 40-50 страниц, не более (с учетом приложений)
Чертежей нет, графики, таблицы с работу + одна схема (в задании все подробно расписано)
По срокам 28-29 мая вся работа, 22 мая - глава 2.
Таблицы указанные в задании выполнять точно так же как там, так же вся работа полностью в соответствии с заданием.
Методичка по экономическому обоснованию представлено, все по ней.
В БЖД взять тему: "Инструкция инструктажа на рабочем месте при производстве батона "Городской". Методичка по БЖД так же есть, но ее придерживаться не обязательно, как справка больше.
После таблицы 3 (в работе) провести сравнение показателей качества готовой продукции с показателями улучшителя "Фаворита" по дозам 0,05%, 0,1%, 0,3% (считается 0,1 % оптимально) - показать на расчете что это оптимально и вынести данных вывод в заключение.
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