Дипломная Технология производства переработки с/х

Тема работы: Применение улучшителя "Фаворит" при производстве батона городской на МП "Хлебозавод 1"

Специализация по диплому: Технология производства и переработки с/х продукции (растениеводство)

Выполнение работы согласно плана и задания

без введения, без главы 1., все начиная с главы 2 и далее + Список литературы + заключение

По объему 40-50 страниц, не более (с учетом приложений)

Чертежей нет, графики, таблицы с работу + одна схема (в задании все подробно расписано)

По срокам 28-29 мая вся работа, 22 мая - глава 2.

Таблицы указанные в задании выполнять точно так же как там, так же вся работа полностью в соответствии с заданием.

Методичка по экономическому обоснованию представлено, все по ней.

В БЖД взять тему: "Инструкция инструктажа на рабочем месте при производстве батона "Городской". Методичка по БЖД так же есть, но ее придерживаться не обязательно, как справка больше.

После таблицы 3 (в работе) провести сравнение показателей качества готовой продукции с показателями улучшителя "Фаворита" по дозам 0,05%, 0,1%, 0,3% (считается 0,1 % оптимально) - показать на расчете что это оптимально и вынести данных вывод в заключение.