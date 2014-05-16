Авторам-Исполнителям студенческих работ

Здравствуйте. Нужно написать выводы ко всем рисункам и таблицам в файле. Тема диплома: Улучшение экономических показателей предприятия на основе оценки эффективности управления персоналом и разработки кадровой политики. Выводы должны быть по объему средние,но очень отражать всю суть рисунка ...