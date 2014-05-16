Дипломная презентация

Задача-написание\решение задач, курсовых, дипломных по техническим предметам. Требования-Быть на связи,аська,скайп,почта.Проверять почту регулярно! Заказов много.В заявке указывайте свои контакты. Работа удалённая. оплата по факту.
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Тема: Взаимодействие со СМИ в системе связей с общественностью
Дисциплина: Связи с общественностью
Объем презентации 20 слайдов и список литературы в конце.
Необходимо выполнить дипломную работу, которая является средней между обычной дипломной работой и презентацией. В слайдах должно быть отражено: картинки, информация небольшая. Дополнительного текста не будет. Вся дипломная в форме слайдов.
На консультации декан предложила мне раскрыть ее посредством двух или трех кейсов, в том числе посредством моей работы, а именно телекомпании, где я работаю ведущей программы "Новости".
Проблема- кризис отношений СМИ и PR, основные острые проблемы во взаимоотношениях, пути решения, но все-таки не Mediarelations(не углубляться).Как видят решение некоторых конфликтов СМИ, как видят PR.
Презентация должна содержать не менее 20 слайдов и список литературы в конце. Хотелось бы идти путем взаимодействия и сотрудничества.
Вся работа будет состоять из 3 кейсов-нужно в этих кейсах расписать на основе 3 примеров (телекомпания, пиа-ркомпания)-- взаимосвязи между телекомпаниями и пиар-компаниями-какие вопросы возникают, кризис отношений, почему происходят конфликты и какое решение можно принять для устранения конфликтов, 1 кейс-будет сама телекомпания, клиент сможет по ней выслать информацию, но просит сначала выполнить по 2 другим кейсам, телекомпании выбрать надо самостоятельно. Пожелания от клиента:Проблема- кризис отношений СМИ и PR, основные острые проблемы во взаимоотношениях, пути решения, но все-таки не Mediarelations(не углубляться). Как видят решение некоторых конфликтов СМИ, как видят PR.
Должно быть три отдельно взятых кейса( примера).
Раскрыть-
Что хотят пиарщики
Что хотят журналисты
В чем кризис отношений
Какой путь решения
Не углубляться в медиа рилэйшнз.
Картинки должны содержать сканы каких либо документов.
Например: кхл тв и пиар служба хоккейной команды СКА.
Но!! Примеры должны быть реальные- что на самом деле было.
Есть пример презентации.
Срок сдачи 25 мая.
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