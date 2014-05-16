Дипломная презентация

Тема: Взаимодействие со СМИ в системе связей с общественностью

Дисциплина: Связи с общественностью

Объем презентации 20 слайдов и список литературы в конце.

Необходимо выполнить дипломную работу, которая является средней между обычной дипломной работой и презентацией. В слайдах должно быть отражено: картинки, информация небольшая. Дополнительного текста не будет. Вся дипломная в форме слайдов.

На консультации декан предложила мне раскрыть ее посредством двух или трех кейсов, в том числе посредством моей работы, а именно телекомпании, где я работаю ведущей программы "Новости".

Проблема- кризис отношений СМИ и PR, основные острые проблемы во взаимоотношениях, пути решения, но все-таки не Mediarelations(не углубляться).Как видят решение некоторых конфликтов СМИ, как видят PR.

Презентация должна содержать не менее 20 слайдов и список литературы в конце. Хотелось бы идти путем взаимодействия и сотрудничества.

Вся работа будет состоять из 3 кейсов-нужно в этих кейсах расписать на основе 3 примеров (телекомпания, пиа-ркомпания)-- взаимосвязи между телекомпаниями и пиар-компаниями-какие вопросы возникают, кризис отношений, почему происходят конфликты и какое решение можно принять для устранения конфликтов, 1 кейс-будет сама телекомпания, клиент сможет по ней выслать информацию, но просит сначала выполнить по 2 другим кейсам, телекомпании выбрать надо самостоятельно. Пожелания от клиента:Проблема- кризис отношений СМИ и PR, основные острые проблемы во взаимоотношениях, пути решения, но все-таки не Mediarelations(не углубляться). Как видят решение некоторых конфликтов СМИ, как видят PR.

Должно быть три отдельно взятых кейса( примера).

Раскрыть-

Что хотят пиарщики

Что хотят журналисты

В чем кризис отношений

Какой путь решения

Не углубляться в медиа рилэйшнз.

Картинки должны содержать сканы каких либо документов.

Например: кхл тв и пиар служба хоккейной команды СКА.

Но!! Примеры должны быть реальные- что на самом деле было.

Есть пример презентации.

Срок сдачи 25 мая.