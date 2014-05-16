Написание третьей главы диплома по Экономике

Тема диплома: Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия.

План работы :

Глава 3. Пути повышения эффективности работы ООО""

3.1 методические рекомендации по повышению эффективности ООО...

Дать 5-6 предложений по повышению эффективности, расписать методологию, реализацию каждого предложения, затраты по каждому предложению. Дальше итоговая таблица: ( перечень предложений) и ( затраты на реализацию) 2 столбика , снизу итого .

3.2 экономическое обоснование предлагаемым рекомендациям и их влияние на эффективность работы ООО ..

Дальше идет прогнозный отчет о финансовых результатах. В виде таблицы( оформление и откуда брать показатели все есть ), диаграмма с динамикой изменения показателей 2013 и 2014 год. И вывод.

Расчет показателей рентабельности за 2014 год. По каждому показателю диаграмма с изменениями 2013 к 2014 и выводы. Расчет критической точки безубыточности на 2014 год арифметическим и графическим способом.

Заключение.

Все нужные показатели рентабельности с формулами тоже есть во второй главе.