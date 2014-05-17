Курсовая по русскому

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курсовую по русскому по теме Формирование у младших школьников представления о родственных словах при изучении состава слова.Просьба использовать только эти умк

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.«Школа России»

Т.Г. Рамзаева. «Классическая начальная школа»

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. «Гармония» Антиплагиат 65

срок горит

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
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