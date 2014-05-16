Диплом: Экономика

Здравствуйте.

Нужно написать 2-3 главу диплома.

Тема: Разработка бизнес-плана по производству швейных изделий в ФКУ ИК-4

Объем: 60 стр.

От клиента:

Второй аналитический раздел: 2. Анализ деятельности учреждения ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской областии 2.1 Характеристика деятельности учреждения ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской областии 2.2 Организационная структура 2.3 Ключевые бизнес-процессы 2.4 Финансовый анализ Третий раздел 3. Бизнес- план производства костюма для защиты от пониженных температур «Полюс»(куртка полукомбинезон) 3.1 Резюме бизнес-плана (Характеристика проекта). Цели и задачи пректа. 3.2 Описание товара, согласно ГОСТ 12.4.236-2011 3.3. Анализ отрасли и тенденций её развития 3.4 Целевой рынок 3.5 Конкуренция. План маркетинга и стратегия продаж 3.6 Операционная деятельность 3.7 Производственный план 3.8 Организационный план 3.9.План персонала 3 10.Финансовый план (расчет показателей эффективности, финансовой реализуемости) 3.11 Оценка рисков. Анализ чувствительности проекта Также думаю в самом бизнес-плане при определении производственного плана, можно учесть что за смену около 6,5 часов бригада в составе 20 человек сшивает около 50 костюмов. Начальные инвестиции: -термопресс -20000 -принтер для печати логотипов – около 20000-30000 Также имеется Устав учреждения. И еще связанное с организационной структурой Имется службы, такие как -Воспитательный отдел (непосредственно с осужденными) -Тыловая служба (закупом продовольствия для нужд учреждения за счет федерального бюджета) -Бухгалтерия -ЦТАО-Центр трудовой адаптации осужденных, по другому производство(занимается заключением гос. контрактов, их реализацией, поиск поставщиков для покупки сырья, материалов, но за счет дополнительного бюджетного финансирования и для исполнения гос. контрактов)

Интересует цена - срок.

Уникальность 65% по антиплагиату.