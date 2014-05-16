Диплом: Экономика

курсовую по русскому по теме Формирование у младших школьников представления о родственных словах при изучении состава слова.Просьба использовать только эти умк В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.«Школа России» Т.Г. Рамзаева. «Классическая начальная школа» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. «Гармония» Антиплагиат 65 срок горит
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно написать 2-3 главу диплома.
Тема: Разработка бизнес-плана по производству швейных изделий в ФКУ ИК-4
Объем: 60 стр.
От клиента:
Второй аналитический раздел: 2. Анализ деятельности учреждения ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской областии 2.1 Характеристика деятельности учреждения ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской областии 2.2 Организационная структура 2.3 Ключевые бизнес-процессы 2.4 Финансовый анализ Третий раздел 3. Бизнес- план производства костюма для защиты от пониженных температур «Полюс»(куртка полукомбинезон) 3.1 Резюме бизнес-плана (Характеристика проекта). Цели и задачи пректа. 3.2 Описание товара, согласно ГОСТ 12.4.236-2011 3.3. Анализ отрасли и тенденций её развития 3.4 Целевой рынок 3.5 Конкуренция. План маркетинга и стратегия продаж 3.6 Операционная деятельность 3.7 Производственный план 3.8 Организационный план 3.9.План персонала 3 10.Финансовый план (расчет показателей эффективности, финансовой реализуемости) 3.11 Оценка рисков. Анализ чувствительности проекта Также думаю в самом бизнес-плане при определении производственного плана, можно учесть что за смену около 6,5 часов бригада в составе 20 человек сшивает около 50 костюмов. Начальные инвестиции: -термопресс -20000 -принтер для печати логотипов – около 20000-30000 Также имеется Устав учреждения. И еще связанное с организационной структурой Имется службы, такие как -Воспитательный отдел (непосредственно с осужденными) -Тыловая служба (закупом продовольствия для нужд учреждения за счет федерального бюджета) -Бухгалтерия -ЦТАО-Центр трудовой адаптации осужденных, по другому производство(занимается заключением гос. контрактов, их реализацией, поиск поставщиков для покупки сырья, материалов, но за счет дополнительного бюджетного финансирования и для исполнения гос. контрактов)
Интересует цена - срок.
Уникальность 65% по антиплагиату.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тема: Позиционная обусловленность отрицательных местоимений и наречий в немецком предложении Дисциплина: Теоретическая грамматика немецкого языка Объем 20-25 страниц. Оригинальность 60%. Есть методические рекомендации. В курсовой работе должно быть 2 главы: глава 1 теоретическая, глава 2 практическая. В 1 главе ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется написать дипломную работу на тему: «Анализ и структура работы Московской городской думы» Требования: 1) Уникальность текста на антиплагиате (не менее 30%) 2) Срок не более 10 дней 3) Не менее 60 страниц 4) Ответственность 5) Опыт в выполнении дипломных работ Оплата ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тема диплома: Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия. План работы : Глава 3. Пути повышения эффективности работы ООО"" 3.1 методические рекомендации по повышению эффективности ООО... Дать 5-6 предложений по повышению эффективности, расписать методологию, реализацию каждого предложения, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
тема: smm технологии методичку прикрепила. во второй главе нужно писать на примере туристической компании ".........". я проходила там практику. сроки выполнения до 21 мая. объем 80 страницРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: Взаимодействие со СМИ в системе связей с общественностью Дисциплина: Связи с общественностью Объем презентации 20 слайдов и список литературы в конце. Необходимо выполнить дипломную работу, которая является средней между обычной дипломной работой и презентацией. В слайдах должно ...Закрыт10 лет назад
Необходима дипломная выпускная работа по специальности «Электроэнергетические системы и сети». На выбор 36 тем. Требования к оригинальности не менее 60%. Срок выполнения до 10 июня.Закрыт10 лет назад
Тема: Синтаксические средства выражения условия в немецком языке Дисциплина: Теоретическая грамматика Объем 25 страниц. Оригинальность 70%. 1 глава теоретическая, 2 глава практическая (сравнить использование данного грамматического условия на примере 2-3 литературных источников разных жанров). В приложении методические указания. Срок сдачи ...Закрыт10 лет назад
Тема работы: Применение улучшителя "Фаворит" при производстве батона городской на МП "Хлебозавод 1" Специализация по диплому: Технология производства и переработки с/х продукции (растениеводство) Выполнение работы согласно плана и задания без введения, без главы 1., все начиная с главы ...Закрыт10 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству Авторов-Исполнителей студенческих работ по экономике, юриспруденции, математике, информатике, гуманитарным и техническим дисциплинам Цена: Договорная Контактное лицо: СергейРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад