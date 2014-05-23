курсовую по русскому по теме Формирование у младших школьников представления о родственных словах при изучении состава слова.Просьба использовать только эти умк В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.«Школа России» Т.Г. Рамзаева. «Классическая начальная школа» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. «Гармония» Антиплагиат 65 срок горит
Диплом по строительству (6295) расчетная часть
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Расчет плиты перекрытия на 9 этаже под композитный бассейн 49м3
Объем: 5-20 стр.
Срок - 23.05.14
1. Расчет плиты
2. Чертежи
Расчет должен сойтись с чертежом плиты (схема перекрытия на отметке +31,335 Лист 14)
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