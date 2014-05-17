Отчет по преддипломной практике

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Необходимо написать отчет по практике, если все устроит, то и диплом.

В отчете должны быть все таблицы, которые требуют в методичке, согласно темы.

Отчет пишем по ОАО

Срок 19 мая. стоит 2000 руб

10 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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