Исполнители по написанию студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок258 просмотров
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ООО "Оазис" приглашает к сотрудничеству авторов курсовых, дипломных и прочих видов студенческих работ.

Требования к кандидатам: ответственность, исполнительность, опыт работы.

В проложенных документах находится Анкета исполнителя. Для того,чтобы попасть в нашу базу исполнителей, необходимо заполнить данную Анкету и отправить её на почту: [email protected]

Набор исполнителей идёт по всем видам дисциплин.

Условия работы обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально.

13 лет назад
Oazis
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад