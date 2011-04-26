Компании "Сызраньский студент" требуются авторы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок223 просмотра
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Компания "Сызранский студент" ищет авторов по написанию студенческих работ. Требуются авторы от 21 года, исполнительные, серьезные, ответственные, коммуникабельные. Возможность составления трудового договора между работодателем и автором. Резюме можно выслать на электронный ящик [email protected]. Форма заполнения резюме в прикрепленном файле.

13 лет назад
syzstudent
Анастасия 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад