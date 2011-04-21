Автор рефератов, курсовых, дипломных работ

Приглашаем к сотрудничеству авторов студенческих работ по специальностям - бух. учет - экономика - демография Выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ. Работаем по России. Оплата сдельная, два раза в месяц. Резюме присылать на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы для постоянного выполнения работ по различным дисциплинам. В первую очередь интересуют авторы по экономическим дисциплинам, а также юридическим, но и все остальные приветствуются.
Требования:
1. Опыт работы в данной сфере не менее 1 года
2. Оплата по webmoney
3. Бесплатные корректировки в рамках первоначальных требований
4. Наличие телефона для оперативной связи, а также желательно icq или скайп
5. Соблюдение сроков, ответственность
Жду ответа с указанием примерных цен. Прошу указывать цены с учетом опта, так как при первоначальном отборе цена будет одним из наиважнейших критериев.
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