Автор рефератов, курсовых, дипломных работ

Требуются авторы для постоянного выполнения работ по различным дисциплинам. В первую очередь интересуют авторы по экономическим дисциплинам, а также юридическим, но и все остальные приветствуются.

Требования:

1. Опыт работы в данной сфере не менее 1 года

2. Оплата по webmoney

3. Бесплатные корректировки в рамках первоначальных требований

4. Наличие телефона для оперативной связи, а также желательно icq или скайп

5. Соблюдение сроков, ответственность

Жду ответа с указанием примерных цен. Прошу указывать цены с учетом опта, так как при первоначальном отборе цена будет одним из наиважнейших критериев.